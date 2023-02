Dopo essere fuggito al posto di controllo, i carabinieri di Castiadas lo hanno raggiunto trovando un fucile semiautomatico calibro 12 con in canna una cartuccia a pallettoni.

L’episodio è avvenuto questa notte, attorno all’una, quando un uomo di 49 anni è arrivato all’altezza della località San Pietro. Il conducente del mezzo non si sarebbe fermato all’alt delle forze dell’ordine così è iniziato l‘inseguimento ad alta velocità sulla sp19.

Subito dopo i carabinieri lo hanno intercettato a Villasimius, nella località “Su Lilliu”, dove l’uomo aveva imboccato una stradina sterrata. E proprio qui è stata ritrovata l’arma che aveva del nastro adesivo bianco sull’estremità in prossimità del mirino per fermare una torcia, il che ha fatto pensare che fosse impegnato in attività notturna di bracconaggio.

Una volta fermato, il 49enne ha dichiarato di essere il proprietario del fucile e di essersene liberato durante la fuga.

Dopodiché i carabinieri hanno svolto una perquisizione domiciliare, a Castiadas, dove sono stati ritrovati un ulteriore fucile doppietta a cani esterni di produzione francese, calibro 12. Il porto d’armi del 49enne inoltre è risultata essere scaduta.

Così le armi e le munizioni sono state sottoposte a sequestro penale e verranno custodite in attesa delle determinazione dell’autorità giudiziaria.

Il 49enne è stato denunciato.

