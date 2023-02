La prima puntata del Festival di Sanremo 2023 è iniziata con il migliore degli auspici, tra tanti ospiti di rilievo come il Presidente Sergio Mattarella, l’attesissima Chiara Ferragni e tante belle canzoni in gara.

Ma appena iniziata la seconda serata, la kermesse musicale arrivata alla sua 75esima edizione ha preso un’altra piega. Con l’esibizione di Blanco, che ha devastato il palco dell’Ariston, si è raggiunto l’apice. Ma anche Salmo, tra i super ospiti a bordo della Costa Smeralda, ci ha messo del suo.

Il rapper olbiese si è sintonizzato con il pubblico in sala per presentare un’anteprima del concerto che ha tenuto in tarda serata sulla nave da crociera.

Si inizia con il brano “Russel Crowe”, un omaggio ai suoi esordi, quando ancora si esibiva con una maschera sul volto e cantava: “Se hai talento nel canto non ci andare a Sanremo”. Un pezzo che ieri sera è sembrato quasi autoironico più che di propria ribellione al Festival della canzone popolare italiana.

Poi si passa a “90 minuti”, brano dell’album Playlist con il quale, si può dire, Salmo è diventato un artista pop a tutti gli effetti, seppur conservando la sua vena critica e anticonformista rispetto a una società ipocrita e doppiogiochista.

Ma poco prima di terminare l’anteprima, il rapper olbiese si tuffa in piscina con il microfono in mano.

Una scena che è passata inosservata finché non è intervenuto Fiorello, in collegamento con Amadeus in attesa della seconda serata di cui lo stesso è conduttore: “Ma che stai facendo Ama? Salmo si è lanciato in piscina con il microfono, un microfono da 2500 euro!”. Tanti ridono alla battuta, tanti altri storcono il naso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it