“È lodevole l’impegno che l’assessore Antonio Moro sta profondendo per garantire la mobilità dei sardi anche delle isole minori e i collegamenti da Carloforte e la Maddalena, ma è come chiudere un recinto dopo che sono scappati i buoi”.

Lo afferma Ignazio Lai, segretario regionale della Fit Cisl. “La Regione è sempre in emergenza per gli stessi errori ripetuti per anni e questo perché la politica sarda non ha riesce ad avere una autonomia decisionale ed una vera spinta al cambiamento. È da anni – commenta ancora Lai – che la FIT CISL Sardegna chiede di modificare in un unico bando, di durata pluriennale, tutte le tratte di mobilità sia marittima che aerea. Invece sembra si continui a procedere senza testa, senza linea e a perseverare negli errori”. In chiusura Lai esprime apprezzamento per il neo assessore Moro, “cui occorre riconoscere una determinazione mai riscontrata nei suoi predecessori”.

