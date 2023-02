Dopo un primo utilizzo dedicato allo sport lo scorso anno, parte con il botto la stagione dei concerti alla Beach Arena del Poetto di Cagliari che il 1 luglio 2023 ospiterà il concerto di Salmo. Targata Magma Events, la rassegna Cagliari Summer Festival aprirà i battenti con il rapper sardo che ha scelto il capoluogo isolano come unica tappa nella sua regione, per poi andare in tour in tutta Italia.

Biglietti in vendita a partire dalle 14 di giovedì 9 febbraio 2023 (sul circuito ticketone) per l’appuntamento tanto atteso che arriverà sei mesi dopo il grande successo del concerto di Capodanno che ha coinvolto migliaia di persone. Ma soprattutto sarà l’occasione per dare nuova vita ad un’area per troppo tempo trascurata e che, invece, già a partire dalla scorsa estate, ha iniziato ad essere protagonista.

“Siamo orgogliosi – ha spiegato il Sindaco Paolo Truzzu nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival – non solo perché ad inaugurare la stagione dei concerti sarà un artista sardo, ma anche perché abbiamo recuperato e valorizzato un’area che sarà a disposizione degli organizzatori che vorranno utilizzarla”.

Una struttura che può nelle conformazione attuale, ospitare 1.200 posti a sedere con un totale di circa 3.000 presenze. Ma che a seconda della modulazione scelta nei prossimi mesi, potrà arrivare anche a contenere più di 5.000 persone.

“Noi – ha precisato il primo cittadino – metteremo a disposizione l’area ma poi il resto sarà a carico degli organizzatori per cui l’Amministrazione non avrà spese. Ma, per contro, ci sarà un grande ritorno perché dopo i due anni di fermo dovuti al Covid, potremo offrire ai cittadini e ai turisti un’estate di spettacoli a Cagliari. Abbiamo avuto a Capodanno un chiaro esempio di come certi eventi possano avere grandi ricadute su tutto l’indotto che portano dietro. E per questo viviamo la nuova Beach Arena come una grande occasione per tutti: un divertimento per la città e una opportunità di lavoro per le attività commerciali”.

Presente alla conferenza stampa che si è tenuta oggi, mercoledì 8 febbraio 2023 nella Sala del Retablo del Palazzo Civico, anche l’Assessora alla Cultura, Maria Dolores Picciau, oltre a Luca Usai, organizzatore del concerto per conto della Magma Events e il manager di Salmo, Sebastiano Pisciottu (entrambi in video collegamento da Sanremo).

“Non poteva esserci modo migliore di dare il via a questa rassegna musicale – il commento dell’Assessora Picciau – che affidare il palco a Salmo, grande star con un curriculum di tutto rispetto e con tanti riconoscimenti alle spalle. Credo che la sua presenza sia un grande attrattore per tutti coloro che amano la musica e per i turisti che a luglio saranno in città. E sarà solo una delle tante presenze previste nel palinsesto musicale cittadino promosso dagli organizzatori nella Beach Arena. In una zona che soprattutto in estate è molto frequentata”.

“Partiamo – ha aggiunto di Luca Usai – con un evento importante che possa far decollare il progetto triennale per la grande musica a Cagliari”. “Un progetto – ha concluso Sebastiano Pisciottu – che prende il via con l’unica tappa sarda di Salmo in modo da dare ancora maggiore forza a questa Arena. Cagliari ha un potenziale musicale incredibile e se si trova la strada giusta tra tutti i protagonisti, ci saranno pochi rivali in Italia per questa città”.

