Bruttissimo incidente sulla statale 197, nel territorio di Villamar: due auto si sono scontrate frontalmente in maniera molto violenta.

Cinque i feriti, le cui condizioni sono gravi. Sono stati trasportati con urgenza in ospedale.

Le cause sono in fase di accertamento. La strada è stata bloccata in entrambe le direzioni.

