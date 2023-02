Un uomo è morto poco dopo le 22:30 a seguito di un violento incidente avvenuto nella strada provinciale che va da Carbonia a Villamassargia.

Per cause ancora da chiarire, vi è stato un tragico scontro tra una Lancia Y e un Doblò. Dall’impatto è uscita in gravi condizioni una donna: subito soccorsa, è stata trasportata urgentemente all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul luogo dell’incidente i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

