Madame conquista il palco dell’Ariston con il brano “Il bene nel male”, lasciandosi alle spalle le polemiche e facendo parlare la sua musica.

Premiata anche dalla sala stampa, che nella classifica generale della seconda serata la mette al terzo posto dietro a Marco Mengoni e Colapesce Dimartino.

A dirigere l’orchestra sulle note della giovane cantante 21enne, in vetta a tutte le classifiche, c’è il musicista e compositore sardo Luca Faraone. Lo fa sapere lo stesso in un post sulla sua pagina Facebook: “Dirigerò l’orchestra per l’inedito e la cover di Madame, di cui ho curato tutti gli arrangiamenti, l’orchestrazione e la direzione artistica”.

Il professionista, 31 anni di Assemini, aveva già diretto flauti e violini per Rkomi a Sanremo 2021, oltre ad aver scritto e prodotto, insieme a Giulio Nenna e Shablo, il brano di Irama “Ovunque sarai” e arrangiato la cover che lo stesso cantante porterà in gara insieme a Gianluca Grignani.

Quest’anno torna per seguire l’artista veneta e non solo. “Mi vedrete alla direzione della cover di Paola e Chiara, arrangiata insieme ai miei amichetti Merk&Kremont e orchestrata da me”, aggiunge Luca, che dopo tanta gavetta è riuscito a salire sul palco più importante della musica italiana.

