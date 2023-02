Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha istituito il comitato tecnico scientifico a supporto della candidatura del sito di Sos Enattos, a Lula, ad ospitare l’Einstein Telescope.

“È una splendida notizia – commenta con soddisfazione il sindaco di Nuoro Andrea Soddu –. E’ stata nominata una commissione di levatura internazionale che sarà di fondamentale importanza per la promozione del sito di Sos Enattos quale luogo ideale dove installare l’Einstein Telescope. Un plauso al Governo – continua Soddu – con la speranza che sia conseguente a questa decisione stanziando le risorse necessarie per portare avanti il progetto e con l’augurio che prenda una posizione netta riguardo al parco eolico di Gomoretta affinché non venga permessa la sua realizzazione o che comunque ne vengano limitati al massimo gli effetti potenzialmente negativi per l’Einstein Telescope. Sono contento che l’azione si sensibilizzazione condotta dai sindaci del territorio, dalla Provincia, dalla Regione e dai parlamentari sardi, abbia portato a prendere coscienza dell’importanza di questo progetto, che avrà ricadute positive su Lula, le zone interne, la Sardegna e l’intero Paese. Azione di sensibilizzazione – conclude il sindaco – che domani vivrà un altro importante momento nel convegno sull’Einstein Telescope organizzato nella biblioteca Satta dall’associazione astronomica nuorese, dall’unione avvocati della Sardegna e dal circolo culturale Peppino Catte”.

