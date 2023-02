Il gelo ha avvolto come previsto la Sardegna. Le temperature sono scese soprattutto nelle zone interne dell’isola a causa delle nevicate copiose. Ma la neve stavolta è arrivata anche quasi al livello del mare. Per una mezz’ora nella notte ha nevicato anche a Siniscola, un evento rarissimo (“Io ho 60 anni e solo un’altra volta ricordo di aver visto la neve in paese”, ha detto il sindaco Gianluigi Farris). Il manto bianco si è sciolto con l’arrivo del giorno.

I fiocchi hanno imbiancato le strade della Barbagia, ma finora non c’è stato nessun disagio alla circolazione.

