Il Cagliari si avvicina alla sfida di sabato con il Benevento. Confronto importante perché una vittoria rilancerebbe ancora una volta i rossoblù in classifica.

Il tecnico Claudio Ranieri è pronto alla battaglia, ma non cela le difficoltà viste a Modena. “L’assenza di Pavoletti ci sta pesando molto in termini di attacco alla porta avversaria. Prelec è un’alternativa in più che possiamo valutare. Dobbiamo essere bravi a interpretare le partite e gli avversari”.

Gli obiettivi chiaramente non cambiano. “Io punto sempre al massimo. Se punti in alto puoi o arrivarci o comunque andarci vicino. Siamo ambiziosi e proveremo ad arrivare nelle prime due posizioni, se non ci riusciremo vorrà dire che si passerà dai playoff e ce li giocheremo con le nostre qualità e chance”.

