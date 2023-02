L’oristanese Giovanna Serra è la nuova presidente della Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Sardegna. Rimarrà in carica sino al 2025.

Serra, ex presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Oristano sostituisce il cagliaritano Giuseppe Garau. Per il ruolo di segretario, l’assemblea ha invece scelto Angelica Sedda, professionista oristanese, in sostituzione dell’uscente Angelo Loggia.

“L’obiettivo primario del nuovo gruppo di coordinamento sarà proseguire nell’impegno di dare unità e coesione alla categoria, per rafforzare le posizioni degli ingegneri sardi nel dibattito regionale” ha dichiarato la neo presidente.

