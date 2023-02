Com’è essere innamorati a Cagliari? Lo spiega Amazon.it, che svelato la top 10 delle città più romantiche d’Italia in occasione di San Valentino.

Tante novità nella classifica di quest’anno. Se Lucca svetta al primo posto tra le città che hanno acquistato più romanzi rosa sulla piattaforma, ecco apparire subito dopo una new entry molto interessata: Cagliari.

Di seguito la classifica completa riguardante il 2022:

1. Lucca

2. Cagliari

3. Siena

4. Portici

5. Sanremo

6. Trieste

7. Bolzano

8. Milano

9. Gallarate

10. Pavia

Secondo Amazon non è strana la presenza del capoluogo sardo in classifica: per la piattaforma, Cagliari è la patria del celebre rito del corteggiamento sotto i balconi.

