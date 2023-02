Matteo Marani e Gianfranco Zola guideranno la Lega Serie C nei prossimi anni. Il giornalista è uscito dalle votazioni avvenute nella giornata odierna come il nuovo presidente della Lega. Al suo fianco ci sarà Magic Box come vicepresidente.

“L’idea è quella di dare una mano ad una persona capace e passionale per il calcio come Marani, dando il mio contributo con idee al sistema. Con la speranza di poter aiutare la situazione attuale della Serie C” ha dichiarato l’ex trequartista di Tonara.



