Il gruppo sardo di Fratelli d’Italia ha presentato a Cagliari la new entry Sara Canu in Consiglio Regionale. La conferenza stampa è stato un modo anche per guardare al futuro, in particolare alle elezioni Regionali del 2024.

“Noi siamo il primo partito della coalizione sia a livello nazionale che regionale” ha specificato la coordinatrice regionale Antonella Zedda. Per questo “dobbiamo essere la guida del centrodestra in termini di programma e soprattutto in termini di accordi”.

E se Fdi vuole essere il motore guida della coalizione, sul nome del candidato né la Zedda e l’ex assessore Gianni Lampis non si sbilanciano. “Non escludiamo la ricandidatura di Solinas. Ma il centrodestra nelle ultime tornate ha cambiato metodo sulla scelta: non per forza la ricandidatura degli uscenti”.

Saranno molto importanti, a questo punto, le tornate amministrative imminenti. “Quell’appuntamento servirà a capire quale sarà il perimetro. Sarà il punto di partenza che delimiterà il peso delle forze politiche” ha aggiunto Lampis.

