Il 13 febbraio 2019 sono scesi in piazza sulla statale 131 dcn all’altezza del bivio di Lula a sostegno dei pastori per rivendicare un equo prezzo del latte: 21 persone tra impiegati, operai, insegnanti compariranno il 4 maggio prossimo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Nuoro Claudia Falchi Delitala per rispondere di manifestazione non autorizzata.

E’ quanto ha deciso il gip Giovanni Angelicchio, dopo che gli avvocati della difesa si erano opposti a un decreto di condanna a una pena pecuniaria emesso dal gip Claudio Cozzella. E’ insorta l’associazione Libertade annunciando una iniziativa di solidarietà per difendere il diritto a manifestare.

