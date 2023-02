Un traffico internazionale di cocaina, eroina, marijuana e hashish. Nel mirino della Guardia di Finanzia ci sono anche due uomini di nazionalità albanese, Laidon Ibrhaimi e Myka Muhrem, domiciliati nel Nord Sardegna.

I due son stati arrestati nelle loro abitazioni a Valledoria e Badesi.

In corso le indagini per comprendere il ruolo di entrambi nel traffico di droga: da quanto si apprende, potrebbero essere gli addetti alla preparazione delle auto per il trasporto della “merce” all’interno del doppiofondo della carrozzeria.

In diversi anni l’operazione ha portato al sequestro di oltre 120 chilogrammi di cocaina di importazione olandese e di 15 chilogrammi di eroina pura, che veniva raffinata in due laboratori, sottoposti a sequestro, a Cremona e Milano. Ma non solo: sono stati sequestrati anche 129 chilogrammi di marijuana e 92 chilogrammi di hashish.

I due sospetti si trovano nel carcere di Bancali a Sassari.

