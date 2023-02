Pace fatta tra Amadeus e Salmo, che nella serata di ieri ha restituito un microfono infiocchettato di rosso al conduttore del Festival di Sanremo 2023.

L’antecedente risale alla prima serata della kermesse musicale, quando il rapper olbiese si è esibito sulla Costa Smeralda per aprire i concerti sulla nave da crociera che accompagnano il Festival in differita.

Dopo le prime due canzoni – Russel Crowe e 90 Minuti – Salmo si è era lanciato in piscina con il microfono in mano. Episodio che non era sfuggito a Fiorello, che aveva fatto subito notare la cosa ad Amadeus: “Si è tuffato con un microfono da 2500 euro!”. Un commento che aveva scatenato un’ondata di polemiche degli spettatori, già parecchio indignati e infastiditi dopo l’esibizione di Blanco.

Per mettere fine al tutto, Salmo ha deciso di restituire un microfono in segno di rispetto per il Festival della musica più amato dagli italiani.

