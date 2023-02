Sconfitta per il Cagliari Primavera in casa del Torino per 3-1. I granata hanno colto la terza vittoria su tre confronti stagionali tra campionato e Coppa Italia.

In vantaggio con N’Guessan nel primo tempo, il Torino hanno tenuto al pareggio di Konate e vinto nella ripresa segnando con Corona e (all’ultimo secondo su rigore) con Weidmann.

Passo indietro per il Cagliari, che nelle ultime giornate aveva dato segnali positivi importanti nella rincorsa alla zona playoff.

