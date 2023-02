“L’avevo detto a Modena che questa squadra ha grande carattere. Il Benevento ha un cammino opposto al nostro in merito ai punti ottenuti tra casa e trasferta, quindi oggi era davvero complicata. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nella ripresa loro sono cresciuti, ma sono felice per il risultato e la risposta dei ragazzi davanti alle difficoltà come un’espulsione nel cuore della ripresa o gli infortuni prima e durante la partita”.

Lo ha detto il mister del Cagliari Claudio Ranieri al termine della vittoria contro il Benevento.

Ranieri ha elogiato la coppia d’attacco Lapadula-Pavoletti. “Lapadula ha fatto una gara generosa, con abnegazione enorme e dando l’esempio a tutti – ha detto -. Gli ho fatto i complimenti al di là del gol, ci sono poche coppie come quella Lapadula-Pavoletti. La Serie B è questa – ha aggiunto il mister -, non guardo la classifica, viviamo gara dopo gara. Ciò che conta è l’atteggiamento”.

