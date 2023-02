Si è concluso ufficialmente, con la consegna dei diplomi ai partecipanti, il corso di alta specializzazione sul Turismo culturale e religioso in Sardegna rivolto alle guide turistiche, religiose e ambientali, ma anche agli operatori della pastorale del turismo delle Diocesi sarde. Il corso è stato organizzato dalla Conferenza Episcopale Sarda e dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, e patrocinato dalla Regione Sardegna e dalla Fondazione Destinazioni di Pellegrinaggio. Grande l’emozione degli studenti che sabato 4 febbraio si sono ritrovati nell’Aula Magna della Facoltà per la consegna dei diplomi.

Presenti all’appuntamento Mons. Antonello Mura, Vescovo di Nuoro e di Lanusei, presidente della Conferenza Episcopale Sarda, don Mario Farci, Preside della Facoltà e il dott. Renato Tomasi, responsabile dell’Assessorato regionale del Turismo per questa iniziativa.

Il percorso formativo, ricco di appuntamenti, si è articolato da ottobre a dicembre 2022 a Cagliari nella sede della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. Tra le attività realizzate, un educational tour ad Assisi, molto apprezzato dagli studenti, che hanno manifestato in più occasioni l’unicità e il valore di quell’esperienza.

L’équipe dei docenti ha lavorato in modo sinergico con un ambizioso obiettivo: qualificare l’offerta del turismo religioso in Sardegna per un nuovo modello di sviluppo sostenibile del territorio regionale. In tal senso, l’obiettivo di un simile percorso intensivo è stato quello di formare delle guide e degli operatori turistici nel campo dell’arte sacra e del pellegrinaggio, affinché acquisissero, da un lato, alcune conoscenze specifiche sulla storia della Chiesa e della liturgia, sulla religiosità popolare e la Scrittura, ma che sapessero anche trasmettere il senso spirituale e teologico presente nei cammini religiosi così come in ogni esperienza di fede legata alla fruizione di luoghi sacri cristiani. Nel corso è stato proposto anche un percorso di alta formazione con lezioni frontali, in aula, di architettura e liturgia, antropologia religiosa, agiografia e storia della spiritualità in Sardegna, con una attenzione speciale a cammini, pellegrinaggi, santuari, francescanesimo, tradizioni popolari e canto liturgico nell’isola, marketing turistico e progettazione regionale.

A completamento di questo percorso è stata richiesta l’elaborazione di un progetto turistico originale. Gli studenti hanno raccolto con entusiasmo questo compito componendo veri e propri progetti turistici completi in ogni parte: dai contenuti artistici, storici e religiosi, agli aspetti di marketing e comunicazione, a quelli più strettamente logistici e relativi ai costi. I progetti sono stati valutati e approvati da una commissione apposita della Facoltà e rappresentano il valore aggiunto e il risultato concreto più evidente di questo corso. Gli studenti che hanno terminato il corso regolarmente, con la consegna della relazione, valutata positivamente, sono stati 34, di cui 27 guide turistiche e ambientali della Sardegna e 7 operatori delle Diocesi sarde.

