Un vero peccato tutte le occasioni a favore che l’Olbia ha fallito nell’anticipo della ventisettesima giornata di serie C. I galluresi hanno fermato sull’1-1 l’Entella, terza in classifica, ma avrebbero meritato di più per quanto mostrato in campo.

I bianchi infatti hanno impressionato sin dalle prime battute della gara, andando a colpire un palo con Corti. Il vantaggio degli ospiti siglato da Merkaj non è stata una mazzata, visto che due minuti dopo ai galluresi è stato assegnato un rigore: Ragatzu dal dischetto però ha calciato fuori.

Tante le occasioni, finché il pareggio non è arrivato: al 70′ assist di Ragatzu e Travaglini insacca l’1-1. Nel finale è assalto degli uomini di Occhiuzzi, che però non riescono a trovare la marcatura della vittoria.

