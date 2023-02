Due anni di stop non hanno fermato la voglia di carnevale di uno dei paesi più coinvolti in Sardegna.

Da tempo, Su Marrulleri non è solo la manifestazione “carnascialesca” di Marrubiu ma il ritrovo preferito del sud dell’Isola.

Per avviarci alla nuova edizione, quella 2023 che andrà in scena il 26 febbraio con la sfilata interprovinciale, abbiamo intervistato Marco D’Alessandro – portavoce del gruppo Galaxy Team.

Nuova edizione del carnevale Su Marrulleri, come siete ripartiti?

Allora siamo ripartiti da dove eravamo rimasti, praticamente: non è cambiato niente. Solo uno stop di due anni che ha bloccato un attimino la macchina organizzativa ma abbiamo ripreso subito in mano il tutto.

Quindi cosa vedremo a Marrubiu?

Vedremo naturalmente gli artisti principali che saranno i carri allegorici. È l’attrazione principale della nostra sfilata. Poi tanto colore, tanto divertimento e si spera tanto pubblico che venga a vedere la sfilata.

Quali saranno gli eventi di Su Marrulleri di quest’anno?

Avremo il 16 di Febbraio il carnevale dei bambini, svolto nella palestra comunale mentre il 19 è la sfilata dei carri locali, e il 26 è l’interprovinciale.

Cosa avrete per l’interprovinciale? Cosa state preparando?

Avremo oltre la presenza di tutti i carri della provincia e non, avremo due palchi principali dove verrà fatta la presentazione dei carri e le premiazioni. A fine sfilata faremo festa con la musica e l’intrattenimento in piazza.

Che tipo di collaborazione c’è all’interno del paese, non solo istituzionale?

Noi come comitato del Su Marrulleri siamo in stretto contatto con l’amministrazione comunale, che si occupa principalmente della parte amministrativa, sicurezza e quant’altro. La parte nostra del comitato è la parte più artistica, è quella di collaborazione con i gruppi, i carri; è il contorno di tutta la manifestazione. Siamo anche in collaborazione con la Pro Loco che ci dà una mano e ci appoggia durante la manifestazione nelle varie cose organizzative.

Questa sarà una ripartenza. In che modo avete deciso di sviluppare la nuova sfilata?

Diciamo che si lavora maggiormente a livello di pubblicità sui social e poi ovviamente in base a quello che ci può dare il carnevale, anche dal punto di vista economico. Durante l’anno riusciamo a creare qualche evento in più: ad esempio, l’anno scorso siamo riusciti, nonostante non ci fosse la sfilata, a creare un pupazzo di carnevale da esporre in piazza assieme ad un gruppo che si è offerto volontario per collaborare con noi.

