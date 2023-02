Sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri di Cagliari per rintracciare un uomo che ha rubato un furgone.

Le forze dell’ordine hanno tentato di rincorrere il mezzo, ma l’uomo si è messo a correre per la città, entrando in diverse vie contromano e danneggiando delle auto in sosta.

Una volta raggiunta la zona di San Michele è riuscito a far perdere le proprie tracce. Per questo è partita una caccia all’uomo per tutta la città per rintracciare il responsabile.

