Da oggi sarà soltanto ITA Airways ad assicurare da Cagliari i collegamenti in continuità territoriale con Roma e Milano. Ieri Volotea ha effettuato le ultime partenze dopo 16 mesi di servizio ma continuerà ad assicurare le rotte verso Torino e Verona (collegamenti che secondo il piano estivo della compagnia spagnola aumenteranno da fine marzo).

Oggi si saprà qualcosa anche sulle rotte da Alghero: alle 13 scadono i termini per la presentazione delle offerte e sinora solo Ita Arways e AeroItalia si sono iscritte alla procedura negoziata dell’assessorato regionale ai Trasporti. E’ probabile che alla fine anche in questo caso sia Ita – che attualmente garantisce i collegamenti in regime di continuità territoriale nell’aeroporto catalano – ad assicurarsi i collegamenti, anche perché le condizioni del servizio sono cambiate: la durata del bando è passata da venti a otto mesi.

