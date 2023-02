Due auto si sono scontrate frontalmente questa mattina a Quartu, in viale Colombo, nel ponte delle saline prima della rotatoria della Bussola. Due i feriti che sono stati trasportati al Brotzu in gravi condizioni. In particolare uno dei due ha sfondato il parabrezza dopo l’urto riportatando numerosi traumi.

Questa mattina c’è stato anche un altro frontale sulla Statale 125, all’altezza del rettilineo del Simbirizzi. Il bilancio è di due feriti in codice giallo.

