Stava smontando un palo durante un lavoro per una ditta telefonica, in via Molentargius a Quartu. Il giovane di 26 anni del Camerun ha accidentalmente toccato con un attrezzo un cavo elettrico ed è rimasto folgorato.

Il ragazzo è stato soccorso prima dai colleghi poi dagli operatori del 118, che lo hanno accompagnato in codice rosso al Policlinico di Monserrato.

Sul posto anche i Vigili del fuoco e i carabinieri della locale Stazione per ricostruire le dinamiche del grave episodio.

Da quanto si apprende, il 26enne non si sarebbe accorto del cavo. L’area in cui è avvenuto l’incidente è stata isolata per consentire gli accertamenti tecnici.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it