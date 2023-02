Grave incidente stradale sulla strada provinciale 15 vicino a Nughedu Santa Vittoria nell’Oristanese.

L’episodio è avvenuto attorno alle 8,30 di questa mattina, quando la donna alla guida dell’auto ha perso il controllo in prossimità di una curva ribaltandosi e rimanendo in posizione verticale dopo l’impatto contro un muro in cemento.

Grazie all’aiuto di alcuni passanti, la donna è riuscita ad uscire dal veicolo ed è stata trasportata dal 118 all’ospedale San Martino di Oristano in codice giallo.

Sul posto i carabinieri di Sorradile e i Vigili del fuoco di Oristano.

