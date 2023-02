Confermata la vittoria del Modena per 2-0 contro il Cagliari, che aveva fatto tanto discutere.

Lo fa sapere il Giudice sportivo che non ha accolto il ricorso del team rossoblù per la doppia ammonizione a Zappa.

Secondo quanto scritto nella nota, c’erano già stati due episodi che avrebbero dovuto “calmare” l’animo di Zappa: la sua ammonizione al primo tempo e il cartellino giallo a Rog.

Per quanto riguarda l’arbitro Daniele Perenzoni, non è stato reso ufficiale se si sia o meno dimenticato di segnare nel suo taccuino e nel referto la prima ammonizione di Zappa.

I gialloblù salgono così a 34 punti in classifica in un momento di forte tensione per i playoff.

