Sono state aperte oggi negli uffici dell’assessorato regionale dei Trasporti a Cagliari le buste della gara per l’affidamento del servizio di trasporto aereo in continuità territoriale da e per Alghero. Il periodo è quello che va dal 17 febbraio 2023 al 28 ottobre 2023.

Per gestire le rotte agevolate con Roma e Milano, sono pervenute le offerte delle compagnie AeroItalia e Ita.

Prima di procedere all’assegnazione definitiva, la commissione aggiudicatrice dovrà aspettare la scadenza, fissata per domani, per presentare eventuali offerte per gestire il servizio senza esclusiva e senza compensazione.

