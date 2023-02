Sono Ita Airways e AeroItalia le compagnie che hanno presento le offerte per la continuità territoriale da Alghero per Roma e Milano. E’ quanto è emerso dopo l’apertura delle buste delle offerte, nell’assessorato regionale dei Trasporti a Cagliari. AeroItalia va verso l’aggiudicazione della rotta per Roma Fiumicino, mentre a Ita andrebbe la Alghero-Milano Linate.

La gara per l’affidamento del trasporto aereo in continuità territoriale da e per Alghero è valida per il periodo dal 17 febbraio al 28 ottobre 2023.

Per la rotta su Roma la base d’asta era di 3.198.550,94 euro netti (3.518.406,03 lordi), Aeroitalia ha offerto un ribasso del 10% (2.878.695,85 euro netti), Ita dello 0,11% (3.195.032,53 euro netti). Per la Alghero-Milano Linate (base d’asta 2.008.102,05 euro netti, 2.208.912,25 euro lordi) Ita ha offerto un ribasso dello 0,15% (2.005.089,90 netti), Aeroitalia nessun ribasso.

Prima dell’assegnazione definitiva delle rotte agevolate, dopo la verifica della documentazione pervenuta, la commissione aggiudicatrice dovrà aspettare doma ni quando scadranno i termini per le eventuali offerte di gestione del servizio senza esclusiva e senza compensazione.

“Come promesso e garantito, con l’aggiudicazione delle rotte in continuità territoriale da e per l’aeroporto di Alghero, abbiamo mantenuto l’impegno di non abbandonare il nord Sardegna e abbiamo inoltre dimostrato, in pochi mesi, l’ottima collaborazione tra Governo, Ministero dei Trasporti, Regione Sardegna, Enac e la nostra Rappresentanza italiana a Bruxelles”, ha commentato Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati. “L’unione fa la forza ed è la dimostrazione di come possiamo costruire una nuova continuità territoriale insieme. Grazie anche alle compagnie aeree: ad Ita che nonostante il momento particolare per la propria crescita, con la trattativa con lufthansa, ha confermato l’interesse per la Sardegna e Aeroitalia a cui auguro di confermare la volontà di crescere e confermarsi”.

