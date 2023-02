Il corpo senza vita è stato ritrovato questa mattina in un’abitazione a Santa Maria Navarrese, frazione di Baunei.

La vittima è un uomo di 63 anni di origini tedesche, più volte contattato telefonicamente da parenti e vicini che, non avendo ricevuto risposta, hanno allertato i soccorritori.

Giunti sul posto, gli agenti del commissariato di Tortolì lo hanno trovato esanime.

Secondo un primo esame, l’uomo sarebbe morto lo scorso fine settimana.

Sul posto anche i Vigili del fuoco di Tortolì e i medici del 118.

In corso le indagini per accertare le cause del decesso: si ipotizza un malore.

