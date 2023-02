Ancora controlli della Polizia stradale a Cagliari e dintorni nell’ultimo fine settimana.

In particolare, si è posta attenzione alla guida in stato di ebbrezza, con posti di controllo nel capoluogo con il supporto del camper utilizzato da medici e sanitari della Polizia di Stato, anche con l’utilizzo dei test di screening Drug Wipe 5s.

Complessivamente, sono stati controllati 80 veicoli e 105 persone. Sono state ritirate 7 patenti di guida con 124 punti decurtati.

Quattro automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, con successiva sospensione della patente e decurtazione dei punti. A uno di loro è stata applicata una sanzione amministrativa e la decurtazione dei punti.

Per eccesso di velocità, invece, son stati sanzionati 5 automobilisti con ritiro della patente di guida; 5 per mancanza di assicurazione del veicolo; 3 perché alla guida di veicolo privo della prescritta revisione; 1 per guida di veicolo sottoposto a sequestro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it