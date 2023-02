Nessun regalo per l’anima gemella a San Valentino? “Nessun problema, li trovate gratuitamente per tutta Cagliari”. È l’idea di Federico Bratzu, in arte Bra, cantante ventenne di San Sperate.

“Ho lasciato delle scatole con dei bigliettini romantici in tutta la città. Sono gratuiti e si trovano ovunque. All’interno dei biglietti, oltre a una dedica romantica, c’è anche un codice che conduce direttamente al singolo”, dice il cantante.

Sono oltre 500 i biglietti che si possono trovare per le strade, da piazza Yenne a via Roma, passando per via Manno, via Garibaldi e tante altre.

