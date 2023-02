Orrore a Sassari. Un levriero è stato trovato scuoiato nella strada vicinale 7 Funtane, a poca distanza da via Milano e il quartiere di Carbonazzi. A segnalare la scoperta alla Polizia Municipale è stato un giovane che stava passeggiando con i suoi cani meticci, L’animale – che non aveva il microchip – è stato decapitato e tagliato a pezzi in maniera feroce.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it