Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, accompagnato dall’assessora all’Istruzione Marina Adamo, si è recato nella mattina di oggi nel plesso scolastico Giovanni Lilliu, in via Garavetti, per complimentarsi con gli alunni della 5A.

La classe, guidata dall’insegnante Francesca Ghezzo, si è aggiudicata il primo posto nell’XI Concorso nazionale sui diritti umani promosso dall’UNESCO.

Il tema affidato alle riflessioni degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2012-2022, in occasione del 50° anniversario della “Convenzione UNESCO per la Tutela del Patrimonio Culturale e Naturale” era: Il Patrimonio Mondiale UNESCO è anche tuo! Qual è il Patrimonio naturale, materiale o immateriale che, nella tua città o Regione, vorresti fosse inserito nella Lista UNESCO del “Patrimonio universale per l’Umanità”?

La 5A, partendo dagli spunti dell’insegnante Francesca Ghezzo e con la collaborazione della docente Elena Pisu, ha puntato decisa sul Parco adiacente alla scuola, presentando un lavoro dal titolo: “Monte Urpinu – Noi vogliamo tutelare un bel parco vicino al mare tanto facile da amare”.

Partendo da una descrizione del Parco, l’elaborato si è snodato lungo una riflessione arricchita di interviste, disegni, articoli giornalistici.

La commissione ha apprezzato la passione e l’interesse nella trattazione della tematica di profondo spessore culturale, di rilevante importanza educativa e di grande attualità sociale.

Il sindaco Truzzu si è complimentato con i ragazzi per il lavoro svolto e per il lustro che sono riusciti a dare alla città di Cagliari. Più che soddisfatta anche l’assessora Adamo che segue da vicino le scuole del capoluogo.

Nei prossimi giorni, la classe riceverà la visita di una delegazione locale dell’Unesco che formalizzerà la consegna degli attestati e del tablet ottenuto come premio per la vittoria.

