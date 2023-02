Lo ha deciso la Corte d’Assise di Cagliari. Masih Shahid, il 31enne pakistano accusato di aver ucciso Mirko Farci, è stato condannato all’ergastolo.

Il tragico episodio è avvenuto l’11 maggio 2021 a Tortolì, in Ogliastra. Il giovane si era messo di fronte alla madre Paola Piras per proteggerla dall’aggressione di Shahid.

Soltanto il primo febbraio scorso il 31enne, reo confesso, rilasciato dichiarazioni spontanee, dopodiché è rimasto in silenzio accanto all’avvocato difensore Federico Delitala. Shahid ha ribadito quanto già detto di fronte agli inquirenti: sarebbe andato a casa dell’ex compagna non con l’intento di uccidere ma per un chiarimento, poi avrebbe reagito per difendersi dall’aggressione del figlio.

Dichiarazione che non convince la pubblica accusa: “C’è stata premeditazione – aveva detto la pm Morra – c’era una forte e malsana gelosia nei confronti della sua ex. E l’imputato non voleva uccidere solo Paola, ma aveva programmato anche di uccidere Mirko”.

