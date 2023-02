L’uccisione di un piccolo levriero a Sassari diventa una caso nazionale. L’Aidda, associazione italiana difesa animali ed ambiente, ha deciso di offrire una ricompensa di 5.000 euro a chiunque con una denuncia permetta di individuare, processare e far condannare in via definitiva l’autore o gli autori del crimine.

La carcassa del cane era stata segnalata lo scorso 3 febbraio vicino a una cabina elettrica. Era stato ritrovato scuoiato e fatto a pezzi nel rione Carbonazzi.

“Un orrore indescrivibile, un crimine il cui responsabile deve pagare la sua pena”, scrivono in una nota gli animalisti.

