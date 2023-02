Silvio Berlusconi è stato assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby ter. L’onorevole Ugo Cappellacci ha commentato la notizia sui social e invitato l’ex Premier a raggiungerlo in Sardegna.

“L’assoluzione del Presidente Berlusconi è una notizia che riempie di gioia i cuori di chi in questi anni non ha indietreggiato davanti alle cannonate di fango e calunnie. Che non solo hanno ferito la persona ma hanno anche alterato la normale dialettica democratica in Italia“ ha commentato Cappellacci.



E ha aggiunto: “Caro Silvio Berlusconi, presidente! Ti aspettiamo in Sardegna per brindare all’assoluzione. Abbiamo vissuto vittorie esaltanti, battaglie appassionanti e siamo rimasti uniti anche nei momenti più difficili”.

