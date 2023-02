“Se mi avessero detto dodici anni fa che Ave Mary avrebbe ispirato la moda, avrei stentato a crederci”. Così Michela Murgia commenta in una story sul suo profilo Instagram il video pubblicato da Fabio Maria Damato, general manager di The Blonde Salad Crew, che oggi cura i look di Chiara Ferragni.

Anche per il Festival di Sanremo 2023, per cui la nota influencer è stata co-conduttrice insieme ad Amadeus e Gianni Morandi, è stato lo stesso Damato a partecipare all’ideazione e allo styling degli abiti, tutti con un preciso riferimento artistico. “Volevamo portare abiti che non fossero solo scenografici, ma che portassero un messaggio”, ha spiegato lo stylist.

Come già detto in più occasioni, tutti i look hanno come filo conduttore l’empowerment al femminile. Se l’abito firmato Dior è stato selezionato per lo stretto rapporto tra la stilista Maria Grazia Chiuri e Ferragni, Schiaparelli è stato scelto per onorare Elsa Schiaparelli, grande stilista italiana e personaggio rivoluzionario.

In particolare, per i look della prima serata l’ispirazione arriva direttamente dal saggio “Ave Mary” di Murgia, consigliato all’influencer proprio dalla stilista Chiuri. La stessa aveva già tirato in ballo il libro della scrittrice sarda in occasione della Cruise Collection di Dior, tenutasi a Siviglia lo scorso giugno.

“Maria di Nazareth è stata una delle più grandi influencer di moda della storia”, aveva detto Murgia.

E anche in questo caso il concetto viene ripreso pienamente nell’abito realizzato dalla maison Schiaparelli. “La durezza dell’armatura oro scolpita sui seni di Chiara – si legge nel post pubblicato dall’influencer sulla sua pagina Instagra, – rappresenta una forza che non ha bisogno di imitare quella maschile per essere considerata di pari livello. Mentre la sottoveste di satin è dipinta di blu perché è da sempre il colore associato alla sacralità della maternità qui rappresentata come stereotipo della donna mentre nutre un bambino d’oro”.

