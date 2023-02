Dopo aver spaccato l’antitaccheggio di alcuni capi di abbigliamento, li aveva nascosti nel suo giubbotto oltrepassando la barriera delle casse sulla corsia dell’uscita senza acquisti.

Il giovane di 18 anni, di nazionalità algerina e domiciliato al Cas di Villanovaforru, è stato arrestato per furto aggravato al centro commerciale Le Vele di Quartucciu.

Gli addetti alla vigilanza avevano notato i suoi movimenti e lo hanno bloccato chiedendo l’intervento dei carabinieri.

Sul posto i militari, che hanno recuperato la refurtiva dal valore di 450 euro.

Il diciottenne si trova ora agli arresti domiciliari al Cas di Villanovaforru in attesa del processo per direttissima in programma oggi a Cagliari.

