Un giovane di 26 anni è stato segnalato dagli operatori del Centro sanitario mentale di Assemini in quanto in preda a una grave alterazione psicofisica e al delirio nella sua abitazione a Villasor.

In seguito alla perquisizione domiciliare dei carabinieri, son stati trovati in casa: 7 grammi di cocaina, 160 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, 595 euro in contanti e un coltello a serramanico con 11 centimetri di lama con tracce di hashish.

Dopo essere stato riportato alla calma, il giovane ha acconsentito al trattamento sanitario volontario ed è stato così trasportato dall’ambulanza del 118 al Santissima Trinità di Cagliari.

