Nel 2022 l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) ha scovato negli scali sardi ben 434mila euro di valuta non dichiarata, 220 verbali per tutela ambientale, 25 sequestri di sostanze stupefacenti, 96 sequestri in materia di contraffazione.

Insieme agli agenti della Guardia di Finanza e dei cani “cash-dog” in servizio negli aeroporti sardi, i funzionari ADM hanno scoperto che la citata valuta non dichiarata era in possesso di cittadini comunitari e extracomunitari, che si sono avvalsi dell’istituto dell’oblazione. Precisamente, sono state contestate 29 violazioni della normativa valutaria, con contestuale pagamento di sanzioni amministrative per oltre 14mila euro.

In tema contraffazione, son stati 96 i sequestri e oltre 400 gli articoli tra marchi internazionali e comunitari di importanti case di moda.

Fra le attività di controllo e sequestro stupefacenti, son stati fermati un cittadino nigeriano che trasportava oltre 1 kg di eroina contenuta in 76 ovuli e un cittadino italiano proveniente da Barcellona che, nel bagaglio da stiva, aveva occultato oltre 1 kg di droga fra cocaina e hashish.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it