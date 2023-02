Il Cagliari sta lavorando da giorni nella preparazione della trasferta che lo vedrà giocare a Bari. Per Claudio Ranieri, la squadra si sta allenando al meglio per tentare il colpo.

“Il Bari è una delle principali forze del campionato. Per avere la meglio servirà essere super concentrati e attenti, sono la squadra con più gol all’attivo. Ci siamo preparati bene” ha spiegato il tecnico rossoblù.

E ha dato delle certezze per la rosa che partirà per la Puglia. “Mancosu è a disposizione, anche se non ancora pieno regime. Lo stiamo gestendo. Rog sta sempre meglio, al più presto sarà al top. Prelec si sta ambientando, ho grande fiducia in lui, sta lavorando forte e rappresenta un’opzione da sfruttare”.

Non ci saranno ancora Nandez e Pavoletti, che stanno facendo un lavoro personalizzato per recuperare dagli infortuni.

