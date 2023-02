Trasportavano in un furgone oltre 25 chili di cocaina nascosti all’interno di 5 forme di parmigiano. Il mezzo, diretto in Sardegna, è stato fermato in provincia di Asti lo scorso giugno. La scoperta, avvenuta nell’ambito di una operazione antidroga della Guardia di Finanza di Torino denominata “Carlo Felice”, ha portato allo smantellamento di un’associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante nel Torinese, nella provincia di Asti e con ramificazioni in Sardegna, Lombardia, Veneto, Toscana e Sicilia.

Così la Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone (7 in carcere e 3 agli arresti domiciliari).

Sono stati sequestrati oltre 100 kg di droga che avrebbero generato introiti illeciti per 20 milioni di euro.

Al vertice dell’organizzazione c’era un 37enne di nazionalità albanese e il gruppo era composto da italiani e albanesi che procuravano elevate quantità di cocaina dall’estero, in particolare dall’Olanda, facendola arrivare in Italia dentro i furgoni. Stoccata in depositi del nord Italia, la cocaina veniva poi distribuita in varie regioni, tra cui appunto la Sardegna.

