Conquista il podio nazionale degli Oscar green la fattoria sociale di Tortolì Ortflowers di Roberta Farigu, che ha conteso insieme ad altre due aziende sociali, una Lombarda e una delle Marche, la categoria Coltiviamo solidarietà, riservata a quegli agricoltori che si impegnano nel campo dell’agricoltura sociale.

I premi sono stati consegnati questa mattina nel corso delle finali di Roma, alla presenza del presidente della Coldiretti Ettore Prandini, della delegata nazionale del Movimento Giovani Imprese Coldiretti Veronica Barbati, del ministro del Masaf Francesco Lollobrigida e del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi.

Oscar green, premio ideato e promosso da Coldiretti giovani impresa, riservato agli agricoltori under 40 che si distinguono per innovazione, sostenibilità ed appunto sociale, ha visto la partecipazione di 18 aziende agricole di tutte le regioni italiane in sei categorie.

L’azienda Ortoflowers ha raggiunto la finale nazionale grazie ad un progetto di inclusione e pace, dando vita con le proprie mani a Su Nenneri, un cespo di germogli di grano o di altro tipo di cereale dalla antica tradizione, simbolo della rinascita della natura, e a delle bombe di semi che hanno poi venduto nei mercati di Campagna Amica per poi donare il ricavato ad una associazione di bambini disabili dell’Ucraina.

Un progetto semplice ma dal grande valore sociale che crea inclusione e lancia un grande messaggio di pace e solidarietà creando un legame con chi soffre anche per la guerra perché, come dicono i ragazzi: “La bellezza salverà il mondo”.

“L’agricoltura si conferma come l’alveo della solidarietà e dell’inclusione – è il commento del presidente dei Giovani Coldiretti Sardegna Frediano Mura presente a Roma -. Il progetto di Roberta Farigu con i ragazzi speciali dell’associazione sociale Officina creativa Janas 5 lancia un grande messaggio oltre che di inclusione ma anche di pace e fratellanza e lo fa grazie alla terra”.

“Come ha detto il nostro presidente nazionale Ettore Prandini – continua Frediano Mura – palesa la voglia di scommettere e innovare dei giovani agricoltori. Testimonia la vivacità che c’è in agricoltura e la voglia di fare”.

