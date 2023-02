Ha consolidato il suo invidiabile primato con una grande festa alla RSA di Su Planu per il suo compleanno 108. E l’amministrazione comunale non è voluta mancare all’evento per portare, con il Presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco, i più affettuosi auguri alla signora Luisetta Mercalli, può vantare il titolo della persona più anziana della città di Cagliari.

Il rappresentante del Comune di Cagliari, oltre ai saluti e gli auguri del sindaco Paolo Truzzu e di tutti gli amministratori, ha portato in dono alla signora Mercalli una medaglia celebrativa e una pergamena ricorso per il nuovo traguardo raggiunto.

E l’evento non è sfuggito ai media nazionali che hanno seguito con interesse la storia di Luisetta Mercalli che andrà a unirsi ai racconti delle vite degli altri ultracentenari di tutta Italia.

Nata a Carloforte il 17 febbraio 1915 da Piergiorgio Mercalli e Limbania Rivano, Luisetta ha vissuto a cavallo di due millenni, superando tutta una serie di situazioni delicate. Ha visto da vicino le due guerre mondiali e ha dovuto fare i conti con le pandemie fin da piccola considerato che è sopravvissuta ad appena tre anni alla “Spagnola” che tra il 1915 e il 1918 ha fatto milioni di vittime in tutto il Mondo.

Ha dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro, alternandosi tra Cagliari, dove ha frequentato le scuole elementari alla “Carlo Felice”, il Veneto, dove si è diplomata a Padova nella Scuola di Metodo (Istituto Tecnico Femminile) e Carloforte dove, a 17 anni, ha iniziato ad insegnare all’Avviamento Professionale prima musica e canto corale, poi economia domestica.

Dal 1951 l’attività di insegnamento di Luisetta Mercalli è proseguita a Monserrato, dopo aver sposato Luigi Quaquero. Trasferitasi a Cagliari dopo il matrimonio, la signora Mercalli ha lavorato presso la Scuola Media Alfieri fino al 1979 per poi godersi, circondata dall’affetto delle due figlie, Angela Maria e Myriam, e delle tre nipoti Alice, Francesca ed Elena, il meritato riposo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it