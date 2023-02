Nuova stoccata della Corte dei Conti alla Regione. Secondo quanto riportato dalla presidente della sezione giurisdizionale per la Sardegna, Donata Cabras, l’ente non riesce a spendere i soldi e programmare per tempo la sua capacità di spesa.

La presidente ha spiegato: “Quello che sta emergendo è l’inadeguatezza dell’amministrazione regionale ad agire tempestivamente e su larga scala”. In particolare c’è una grande difficoltà a reperire i fondi, soprattutto Pnrr.

Nonostante ciò “le risorse ci sono, e tante, ma c’è una difficoltà dell’amministrazione a programmare le opere da realizzare con queste disponibilità finanziarie”.

La Cabras ha aggiunto che l’inadeguatezza è sia normativa, sia per quanto riguarda il personale delle amministrazioni. E rilancia: “Bisogna agire: necessaria semplificazione normativa e maggiore preparazione del personale delle amministrazioni”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it