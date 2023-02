Il Cagliari ha colto solo un punto a Bari dopo aver giocato una partita molto solida, compatta. E Claudio Ranieri conserva l’atteggiamento positivo dei suoi giocatori, protagonisti di una buona partita.

“Abbiamo fatto una buona partita, concedendo pochissimo al miglior attacco della Serie B” ha spiegato il tecnico rossoblu. “Complimenti ai miei che sono stati compatti, con voglia di vincere, non ce l’abbiamo fatta ma stiamo lavorando per riuscirci”.

Ovviamente non chiude gli occhi davanti alle imprudenze dei suoi ragazzi. “Abbiamo preso delle ammonizioni ingenue che potevamo evitare, per protesta o allontanando la palla. Capisco i ragazzi, hanno grande voglia di fare bene, però non va bene. Gliel’ho detto in spogliatoio perché devono imparare a essere più freddi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it