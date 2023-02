Sesta vittoria di fila un campionato per la Dinamo Women. Le ragazze di Restivo superano per 83-70 Faenza, mantenendo ben saldo il quarto posto in classifica.

Le biancoblù hanno approcciato al meglio la sfida, prendendo in mano il pallino del gioco e comandando fino alla fine.

La Dinamo ha avuto straordinarie percentuali soprattutto da Gustavsson (29 punti e 12 rimbalzi), Makurat (12 punti e 8 rimbalzi) e Holmes (15 punti).

