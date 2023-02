Terza sconfitta consecutiva per il Cagliari Primavera, che si ferma a Firenze con la Fiorentina per 1-0. Uno stop per i ragazzi di Filippi che li allontana dalla zona playoff.

Decide la sfida un gol al 60′ firmato da Tocci, all’interno di una partita equilibrata. Il Cagliari ha provato in varie occasioni a trovare la marcatura del pareggio, ma non è stata fortunato.

